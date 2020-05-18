《降魔的2.0》劇透：嘉嘉係偉豪初戀女友？

第十一集(05/18)

芷若（黃智雯飾）在哥哥莊浩迅（陳國峰飾）的獸醫診所幫忙，二人驚見異象……芷若回家後發現其貼身物品不翼而飛，最終與風獅爺（C君飾）結緣。芷若得風獅爺開天眼，發現自己可感應到靈體的記憶與情感……萊斯（鄧佩儀飾）、勞斯（麥凱程飾）從莉莉（譚嘉儀飾）口中得知馬季（馬國明飾）身份；另邊廂，偉豪（胡鴻鈞飾）暗中教莉莉自救。鐵文（蔣志光飾）威脅莉莉道出偉豪弱點，誰知一切盡在偉豪掌握之中……馬季獲釋，隨即聯同貝娜（劉佩玥飾）、嘟嘟Sir（韋家雄飾）趕往營救莉莉，終與鐵文碰面。勞斯出動要收伏偉豪，驚見一個熟悉身影；此時，萊斯遇險……

第十二集(05/19)

勞斯奮不顧身拯救萊斯，危急關頭，馬季出現，偉豪及時收手，貝娜遷怒偉豪的所作所為而氣憤出走。芷若偶遇失意的貝娜，二人笑談跟馬季相處的往事。新聞部監製葉佩薇（林淑敏飾）誠邀芷若受訪，期間竟意外看見貝娜，貝娜於是主動幫忙製作節目。佩薇回到錄影廠，發現原本播放的節目被抽調，方察覺身邊的人和事已面目全非……芷若接觸靈界之事後，樂於幫助亡靈了卻心願，恍然貝娜最大的執着就是馬季。貝娜漸被世人遺忘，感慨萬千。

第十三集(05/20)

馬季製作降魔武器，偉豪教他學懂自我控制靈力，從而發揮降魔最大效用。貝娜避見馬季，卻又放不下他；風獅爺看穿芷若、貝娜各懷心事。馬季接載阿花（譚凱琪飾），暗中助她脫臉，二人漸漸建立起微妙情誼。偉豪受海魔操控，在石敢當神石前交出身上秘密，另從比利（易宇航飾）口中得悉晶晶（謝雪心飾）最近有異樣……偉豪眼見晶晶、馬季二人母子情深，心中不是味兒。晶晶藉機相約鐵文等有為生前的網友，前往度假屋宿營，對有為倍添思念。是夜，晶晶聽見附近傳出慘叫聲……

第十四集(05/21)

度假屋不斷發生怪事，眾人互相猜疑，晶晶有不祥預兆，決定求助石敢當神石……偉豪發現晶晶帶走神石，大驚，擔憂母親安危，並向馬季坦白藍眼淚之事。二人趕往度假屋，得悉附近發生連環離奇死亡事件，同時遇上尋找鐵文的萊斯與勞斯。四人找到離魂的鐵文，還驚悉鐵文被惡鬼羅剎附身，晶晶的處境非常危險。偉豪為救晶晶與惡鬼決鬥，晶晶、馬季亦因而看見偉豪被魔操控的恐佈真面目。另邊廂，鐵文、勞斯暗自擔心危機逐步向萊斯逼近。

第十五集(05/22)

偉豪自知無力擺脫海魔操控，堅拒與母親相認。失落時，偉豪憶起多年前認識少女嘉嘉（江嘉敏飾）的往事。晶晶從龍貓嫂（黃穎君飾）口中得知馬季為偉豪的事心煩，更誤以為偉豪四出作惡，只能為他誦經贖罪。馬季心痛無奈，召喚偉豪現身，二人大打出手。失意的馬季街上偶遇阿花，從她的歌聲之中似有所悟。芷若、風獅爺陪伴貝娜完成願望清單的心願，芷若為了解除馬季被魔所下的詛咒，提出與風獅爺交換條件。風獅爺眼見芷若執迷不悟，讓她知道一個真相。