《粵劇特朗普》年底再公演　李居明推出中英文劇本集

玄學大師李居明於2018年編撰和製作的《粵劇特朗普》於新光大劇院上演，因題材破格創新，吸引不少媒體關注報道，外國媒體更紛紛來港採訪，反應熱烈，令李居明將劇本結集成書，中英並重，內容包括中英文劇本、劇照、場刊、海報及大師手稿，更輯錄了世界各大傳媒和網站就此劇刊出的評論及回響。

《粵劇特朗普》為近代史粵劇《毛澤東之虛雲三夢》系列之二，亦是李居明原創「新浪潮粵劇」第34劇，成功吸引大批青年學生及外國觀眾。網絡傳媒爭相報道，包括《紐約時報》、CNN、BBC等。

李居明由去年開始籌劃《粵劇特朗普》之三，原定年中在西九戲曲中心上演，因新冠肺炎疫情延至年底，如今率先推出中英文劇本集，李居明表示：「呢個劇展現粵劇大革命嘅精華，將劇本結集成書係一個重要嘅文化紀錄，足以載入史冊嘅歷史文獻，值得一提嘅係，劇本英譯部分出自著名翻譯家陳鈞潤博士，對方不幸喺去年逝世，呢套劇係佢嘅最後遺作，彌足珍貴！」李居明還指《粵劇特朗普》劇本集，會補上公演時因限時而刪掉的兩段劇情，全是嶄新創作，當中包括「廁緣巧種」，內容指尼克遜1972年訪華，國宴之後，26歲的特朗普與江青在廁所巧遇而有一番不為人知的對話...等，令劇本集更添戲味！