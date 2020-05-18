成軍19年 ！蔡卓妍阿嬌晒冷珍藏獎座

今日係組合Twins成軍19周年紀念日，成員蔡卓妍（阿Sa）就喺社交網「大晒冷」，晒出歷年來嘅專輯珍藏S，並留言：「19周年生日快樂！珍藏，淨係影呢張相搞咗好耐，你哋又有幾多？」佢又向近日飽受離婚新聞困擾的鍾欣潼（阿嬌）隔空喊話，多謝對方多年來嘅陪伴，並指雖然二人冇血緣關係，但就因為命運安排成為最真摯嘅好姊妹，更表示好開心人生中有呢位好朋友出現。唔少網民都紛紛讚好，其中余德丞更激動表示：「初戀丫」。

而一直潛水嘅阿嬌，繼早前母親節發文後，亦再一次「蒲頭」，不但讚好阿Sa嘅發文，亦有出甫晒出多個Twins嘅獎座，並多謝粉絲以及拍檔阿Sa嘅支持：「19周年生日快樂，謝謝妳蔡卓妍，謝謝TF們，珍藏+各大榮譽，我也花了很大力氣才拿好角度不拍到自己，沒有你們就沒有今天的我們，我也很厲害吧，因為每個獎只有一個都給我拿回家了。」

阿Sa亦有留言回覆：「其實我一直都不明白！為甚麼只給一個獎座給一隊組合？！ 哈哈哈哈哈」即獲粉絲指只有一個獎座佢都讓畀阿嬌拎番屋企，大讚：「你好錫小嬌嬌啊，獎座畀晒佢帶返屋企。」