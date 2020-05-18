爆畀經理人「控制」　安采妮：有諗過結束自己

藝人兼經理人陳達仁早前在社交網上指旗下女演員安采妮突然「失蹤」，近月都忙找尋她，而今日安采妮在網上現身，自揭失蹤之謎，指個多月來「人間蒸發」，聲稱全因不堪受經理人長時間的精神騷擾。

在片長逾32分鐘的短片中，她表示本來想就此「失蹤」下去，想過平淡生活，可是其朋友及家人不停受到騷擾，故覺得要現身向外交代，還公開遭陳達仁大罵的對方截圖及短片，指和陳達仁合作4年，之前合作做網台DJ的頭半年，大家相處愉快，如朋友一樣，但其後發生巨大的變化，全因經理人有強大的控制欲。

她聲稱除在其不知情下於其座駕裝GPS儀器跟蹤她外，又佔用其社交平台發聲及Block朋友及網民，不准她和朋友、家人聯絡，要她「斷六親」：「佢唔畀我同朋友出街同聯絡，去到邊都要向佢報告，不停咁鬧我，有次同表姐去旅行，就要我用視頻同佢聯絡，不停用粗口鬧我，話當我係狗，我家姐結婚，又唔畀我去，威脅我去親就搵人嚟收數，又試過騷擾我啲朋友，試過Send百幾個訊息問候人阿媽，我自己匿埋咗唔想再見佢，佢就去我屋企騷擾我阿媽，搞到我阿媽好驚，喊咗好多次，要報警。」

又指多年前已想離開陳達仁的「控制」，只是因為她沒有收入證明難於租屋，所以要靠他代租屋，無奈下繼續容忍下去，但令她決定離開對方的導火線，是4月1日那天，當狗義工的她和男領養人拖狗散步，想了解新主人可否能和狗狗相處，但陳達仁突然出現，原來對方搵助手跟蹤她，之後再在她面前出現，並要求：「佢要我同佢手拖手行街，要畀所有人見到。」

采妮指與陳達仁相處了四年多，有三年多都如活在地獄中，聲稱因為不停受到無理謾罵及威脅，連之前因為沒有幕前工作又要生活費，所以搵到一份普通工作，都被陳達仁「衩禍」：「佢擾騷嗰個老闆，搞到我冇咗份工，依家我想求陳達仁收手，放過我。之前我係好想做藝人，依家為咗離開佢，我寧願放棄自己由細到大嘅夢想，我連佢幫我改嘅藝名安采妮，我都唔會再用，我只係想搵份普通嘅工，平平淡淡過日子，我之前有無數次為咗呢啲事想結束自己（生命），但諗到我啲仔女（貓狗），先撐到依家，我畀佢搞到晚晚發惡夢，夢中畀佢不停咁追，我真係好辛苦，希望陳達仁放過我，喺我生命中消失，我同佢冇任何關係，佢話搞緊離婚，食緊藥，脾氣會變好，但我可以講一定唔會同佢一齊，否則我唔知點生活落去。」

陳達仁受訪時稱和安采妮之間沒有簽合約，但雙方是講信字的戰友，之前兩人發生過拗撬，但就迴避安采妮的「指控」：「喺采妮未出現前，我唔方便講住。」之後他又在網上做直播，指4年嚟喺佢身上投資咗金錢同時間，點解我欠下一身債呢？」