疫情取消20場騷！尹光唔理酬勞損失：計嚟都冇用

有「廟街歌王」之稱的尹光，今晚為好友楊立門主持的直播音樂騷擔任嘉賓，他打趣笑言平時都上開網，唔識上網就「死得」，又透露直播期間設點唱環節：「由細到大我都畀人『點』慣㗎啦！傾偈講咩都得，就係粗口唔得。（《少理阿爸》得唔得？）得！係我首飲歌嚟㗎，過百萬點擊率㗎！啲人誤會咗呢首歌，四個字夾埋聽落似粗口，但其實意思只係唔理老竇。」

「貼地」衰嘢變好嘢

尹光又笑謂不理解說話意思為何會隨年代而改變，並再舉例：「以前係話人『衰到貼地』，但依家『貼地』係好嘢，『離地』先係衰嘢，仲有啲粵語長片都成日叫老竇、老母，但依家講『老母』又話粗口，其實可以分大、細聲講。（你同後生有代溝？）冇，我曾經同側田、農夫、MC Jin等一齊Rap，但叫我唱新歌就真係搞唔掂，歌詞、旋律都好難記。」

登台騷延後

疫情之下，他坦言取消了大約20多個登台騷，問到可有計算損失？他直言計嚟都冇用：「錢財身外物，健康最緊要，我當唱歌係興趣，敬業樂業。（之前嗰兩個騷延期到幾時？）無了期，依家暫定分別喺9、11月舉行，希望疫情快啲過去，大家可以重拾心情嚟睇騷。」