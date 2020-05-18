出手即撻人！于淼跟何佩珉學武望打天下

藝人于淼（Maggie）近年劇接劇，除憑《多功能老婆》顏成功一角上位，之後於《大醬園》飾演軍官太太，觀眾反應亦相當不俗，外表嬌柔的她，原來性格獨立、剛強，去年更開始跟金牌特技人何佩珉（Mandy）學武，向打女目標邁進，希望能夠成為「多功能」演員，睇得打得！

早前她跟Mandy上堂，全程有板有眼，只需對方簡單提示便能打出多個動作，更可以一手撻低Mandy，認真犀利！Maggie學武接近一年，她直言曾因太用力而拉傷了大腿筋，但她依然堅持學武，不會半途而廢。

于淼2012年從北京來港發展，初初因不懂廣東話，令她非常苦惱，還直言擔任無綫娛樂新聞台國語主播期間，為了盡快學好廣東話，曾一度被誤會「扮高竇」：「每次我寫完稿都會忍住唔同人傾偈，爭取時間去學廣東話，但有啲同事會覺得我好奇怪，點解唔同人溝通，加上我唔講嘢個樣有啲Cool，更加易畀人誤會（高竇）。」

獨個兒面對生活，再加上無形的工作壓力，令Maggie曾一度崩潰，幸只是一瞬間，但威力都相當驚人：「記得嚟香港冇耐，有一次試鏡，當時可能有好多委屈，咁啱試鏡嘅題目係嚟香港嘅感受，唔知點解，我邊講邊喊得好厲害。（當時你講啲乜嘢？）大約係話自己喺香港無人無物，但我都要生存落去，當時啲工作人員都以為我畀人蝦得好犀利，猛咁安慰我，依家諗番轉頭就覺得幾好笑。」

場地提供：HITHUT 輝煌電影動作訓練．創作室