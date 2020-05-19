大好形勢慘變閉翳　朱智賢慾罷不能同小豬爭蠢

美國真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）爆紅全球，講一班上床等於握手、無性不歡嘅型男索女，為攞巨額獎金，集體守身，忍「慾」偷生，節目帶出誘惑當前，理智隨時好似口罩咁薄。其實大可以開個亞洲版，但要改名《蠢到不能》（Too Stupid to Handle），搵邊個做？非朱智賢同賴弘國莫屬，小豬羅志祥當然做導師啦！

抽離唔到咁都得？

朱智賢偷嗒人夫黎振燁，個個O晒嘴反問：「呢兩位係乜水？」直至朱智賢口震震用七粒字解釋出軌原因：「我抽離唔到角色！」震驚全港，無人不曉， 呢句同「他只是個孩子」有咩分別？ 正蠢「朱」！要拆彈都度句好啲啦！講乜鬼抽離唔到？

根據「豬」智賢嘅邏輯，演殺人犯就大鑊啦！係咪又抽離唔到要殺人放火？衰為食就認，咪講到畀鬼迷咁。特登揸車去到鬼咁遠，泊去靈車專用車位咿挹，個膽大到鬼都唔驚呀！最抽離唔到，係佢男友謝東閔，自責係忽略女友先搞成咁，聽到成頭黑人問號，爭啲以為係佢偷食！好多口痕友話「豬」智賢另一個蠢位，係偷食都唔識搵個有錢靚仔，查實偷食無分貴賤，不分時令，食色性也嘛！想食彭于晏，都要睇吓自己有冇本事先得㗎！

雖然醜事傳千里，「豬」智賢始終比「師姐」黃心穎有運。本是同根生，大家都係偷食，黃心穎食嘅仲要係許志安喎，偏偏無綫就喺官方社交網播「奮鬥片」幫「豬」智賢洗底補鑊，黃心穎仲唔激到拮大髀咩！早知唔使着草去美國啦！條片有幾咁奮鬥，恕我識條鐵，但勝在有創意，不如叫拍過《3日2夜》嘅「豬」智賢嚟個贖罪直播版，3日2夜不停贖罪，仲可以搞埋全民投票玩公審，大家屈喺屋企咁耐，可以順勢出吓氣，夠晒噱頭！

發文求其噩夢一場

有人話「豬」智賢胸大腦笨，做醫生嘅賴弘國，夠飽讀詩書啦，咪一樣蠢到加零一！佢話以為離婚消息走漏咗，竟然無視保密條款，有問必答，仲寫咗千字文講有幾愛阿嬌鍾欣潼。文筆爛，錯字多，零得體！「忠實」寫「終實」，「南寧」寫「西寧」都未夠，話同阿嬌三年好似「美夢」咁，原來係話喺京都食過懷石料理、去東京食壽司！

Dr.Lai，are you kidding me？你寫緊新劇《戇Call 36小時》，抑或你當阿嬌係導遊阿珍呀？想發文扮情深，花少少時間校對執吓都冇，是是但但，就知佢嘅責任感有幾強，都唔使再深究有冇做好老公本分。好笑在，以為博到同情，但秒速被踢爆同前妻一年內閃婚閃離，同阿嬌婚後零進取吊吊揈等負面新聞，周身屎，仲用七字真言：「只是她不愛我了！」請問叫阿嬌點繼續愛你？

小豬腰力勁唔憂食

生仔要考牌，偷食都要考牌！台灣天王「小豬」羅志祥，都叫做考牌成功，瞞足周揚青九年，食勻各地美女，仲要惠及好友身心健康進行「多人運動」，衰在貪字得個貧，食極唔厭，最後周揚青「劏豬」爆大鑊。論鬥智鬥力，比起朱智賢同賴弘國，小豬段數高好多，只係網上道歉，堅持龜縮神隱，同時放風話會無限期退出，深明今日係新聞，明天就係舊聞嘅道理，橫豎都已經喺谷底，衰無可衰，堅係too bad to handle，倒不如玩失蹤，慢慢反省，再搵機會重拾舊山河，好過出嚟開記招，喊又唔係，唔喊又唔係！就算冇得撈，拎住幾億身家夠過世，唔怕冇女埋身， 話晒係「空幹王」，對住空氣狂chok 30秒有126下，腰力之勁，未見其人， 先見其力，囡囡們仲唔朝聖「餵豬」試食咩？