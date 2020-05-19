《春情金絲貓》法國影帝米修柏哥里腦中風逝世

曾主演法國名作《春情金絲貓》（Contempt）的法國影帝米修柏哥里（Michel Piccoli），上周二因腦中風與世長辭，享年94歲，他家人昨日證實這個消息。

米修出生於音樂世家，被譽為法國藝術電影界最具原創性和多才多藝的男演員，曾與不少名導演合作如阿倫雷奈 (Alain Resnais) 、 積葵丹美(Jacques Demy) 、希治閣（Alfred Hitchcock）、哥羅迪查布洛（Claude Chabrol）等，主演過無數經典作品，最著名是與法國性感尤物碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）主演法國新浪潮導演尚盧高達（Jean Luc Godard）1963年的經典名作《春情金絲貓》。

他與西班牙超現實主義電影大師路易士布紐爾（Luis Bunel）最有緣，主演過他一系列電影，包括與嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）合演《青樓紅杏》（Belle de Jour），以及《中產階級拘謹的魅力》（The Discreet Charm of the Bourgeoisie）等6部作品。

獎項方面，他曾奪得康城及柏林影帝榮譽，1980年及1982年分別憑《兄妹情》（Salto nel vuoto》和《Strange Affair》奪康城和柏林最佳男主角。米修晚年仍努力演出，至2014年仍有作品，《教宗不見了》（We Have a Pope）及《巴黎聖騎士》（Holy Motors）等是晚年代表作，一生共演出170作品。