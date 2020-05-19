同林俊其談情說愛 沈可欣：唔好當係阿媽

藝人沈可欣有個正印老公楊證樺，不過唔知點解，喺《愛‧回家之開心速遞》中就好有艷遇。她於劇中飾演的Rebecca已有一個男朋友鐵面陳，不過鐵面陳就對佢唔夠細心、唔夠體貼，尋晚一集中，就加咗個「王浩信2.0」Signal Lam藍浩信（林俊其飾）畀佢……

劇情講述Rebecca成日以為自己好靚、好誘人，搞到有仔「埋身」，點知Signal只覺得Rebecca似佢已過身嘅阿媽，相當搞笑！

沈可欣接受東網訪問時笑言：「呢個Signal對Rebecca嚟講真係沙漠中嘅一點甘露，點知搞着個大頭佛。」

沈可欣表示其實之前已經同林俊其合作過，拍《兄弟》時，對方在戲入面做王浩信的文替，而她就做浩信的家姐，所以都成日一齊開工。

沈可欣說：「嗰陣我第一眼見佢時，真係嚇咗一跳，實在太似。」她又指因為林俊其真人好乖、好怕醜：「有一個場口講我差啲畀車撞，佢就好型咁拉我返嚟，然後再轉360度咁，佢係一個好乖嘅後生仔，我同導演都有鼓勵佢，叫佢放心做，唔好當我真係佢阿媽，要當我係女朋友咁，佢係一個好乖、好努力嘅後生仔。」