東方日報C1：林師傑被歐陽巧瑩政見累死

參加第一屆《超級巨聲》簽約無綫、人稱「木偶哥」的林師傑，在有份演出的劇集播映期間零宣傳，猶如「人間蒸發」，劇集、唱歌全面喊停，疑因受太太歐陽巧瑩的政見表態累死，遭無綫放棄的他被迫等約滿執包袱走人！

藝人林師傑在無綫靜待機會10年，最近於剛播完的劇集《十八年後的終極 告白》中佔戲不輕，與主角陳山聰、譚俊彥飾演七子之一，不少網民對師傑的演技大表驚喜。不過由劇集開播到完結， 無綫舉行多次大型宣傳活動，他一次都未有出席，令人感到 詫異。據知，無綫當他透明，傳因他被老婆歐陽巧瑩的「政 見」所累，戲劇及唱歌都零工作，靜待合約無聲無息完結後 就作了斷！

老婆有意從政

師傑的34C咪神老婆歐陽巧瑩去年10月宣布退出幕前，《金宵大廈》是其告別作，當日暴肥20磅的她肚凸凸，被誤會有孕，她形容是幸福肥，不過坦言退出後會專心造人，更豪言「生得幾多得幾多」。今年3月，言行舉止向來出位的她跟無綫正式約滿，揚言得到解脫。回復自由身後，其「政見」與「立場」愈來愈激進，更有從政打算，計劃參選下屆區議員，聲稱要推動香港大麻合法化，備受爭議。

「被隱形」的師傑對老婆百分百支持，雖然他從未作過任何政見表態，但夫妻禍福同享，多多少少對他造成影響！他跟無綫除了有經理人合約，亦跟星夢有歌手合約，去年獲欽點唱劇集《十二傳說》主題曲《傳說》，反應不俗，本來星夢有意再催谷他，安排他再唱劇集歌，豈料突然被叫停，年初本安排好的新歌亦不了了之，令他大失所望，目前僅有《勁歌金曲》的主持工作。

合約年期商業秘密

記者就師傑的歌手合約年期訪問星夢老闆何哲圖，他指是商業秘密。對於有傳無綫冷待師傑，他說：「我唔明點解會有咁嘅傳聞，佢音樂工作冇停，之前《勁歌金曲》改革轉咗形式，佢依然有份主持。（今年佢有冇新歌？）要遇 到啱佢嘅歌先得，暫時未有住。」至於師傑在戲劇方面的工作安排，他坦言不知情。有指歐陽巧瑩的政見對師傑造成影響，何哲圖說：「我唔想講佢太太嘅政見取向，呢樣嘢 無可奉告。」而師傑至截稿前未有回覆。

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