帽事嘅！性感女神美瑾霍絲老公Brian終認婚變

今年34歲的荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）上周五被拍到與合作拍攝新片《Midnight in the Switchgrass》的饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）同車外出食晏，其後美瑾的46歲老公Brian Austin Green於社交網站寫下「蝴蝶悶了」的句子暗示自己戴綠帽，他周日於個人數碼廣播中表示即將離婚！

Brian坦言自己早有預感，上年萬聖節時美瑾出國數周拍片，他夢見美瑾回來很與他很生疏，而現實中果然成真。幾周後，Brian問美瑾他需不需要為婚姻感到憂慮，美瑾也沒有轉彎抹角，自言之前離開拍片期間，感到更為自在，於是兩人決定分居。

Brian指情況未有改善，他明白已經無可挽回，似乎逃不過離婚的宿命。不過Brian表現大方，表示不介意美瑾與MGK一起，不希望他們受到非議，自己亦並非博取網友同情。

美瑾與同片拍檔撻著早有前科，她拍攝《變形金剛》（Transformers）期間曾背著當時未婚夫Brian與沙拉保夫（Shia LaBeouf）偷食，但拍攝完畢後又玩完。美瑾與Brian離離合合多次，兩人於2004年開始拍拖，2010年結婚，美瑾婚後生下3名兒子。美瑾於2015年申請離婚，兩人復合後美瑾撤銷申請。