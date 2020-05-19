蒲吧後冇隔離　Jaehyun車銀優公開親筆道歉信

韓國梨泰院基吧月初爆發確診新冠肺炎的群組多達逾百多人，當地防疫中心呼籲曾於上月24至本月6日到訪梨泰院的人士接受病毒檢測及居家隔離14天，男團防彈少年團（BTS）成員Jungkook、男團ASTRO的「臉蛋天材」車銀優、Seventeen成員Mingyu及NCT成員Jaehyun昨日被爆於上月25日晚結伴到梨泰院餐用膳，之後再分別到訪兩夜店，四人在病毒檢測呈陰性，其中Jaehyun與車銀優沒有進行家居隔離，照常亮相音樂節目，遭網民鬧爆自私。

於上月26日、本月3日及10日照常主持《人氣歌謠》的Jaehyun，今日凌晨透過社交網上載親筆信為事件道歉：「即使是在要保持社交距離的時期，我卻輕視了並去了梨泰院的餐廳和酒吧，我正在深切地反省，向所有因為我的行為而感到失望的人、支持我的粉絲表示真心的歉意，也真心對不起因為我已受到影響的隊友們、事務所和所有跟我一起工作的人，今後我會更小心注意我的行為，再次向在新冠肺炎疫情下度過艱難時期的人和粉絲們致歉。」

至於本月如常上音樂節目打歌的車銀優，今日亦上載親筆道歉信，並指自己雖然參與了向醫務人員及國民打氣的「Thanks challenge」運動，卻沒有遵守保持社交距離措施，與朋友到梨泰院的餐廳和酒吧見面，正在深切地反省過錯，向令所有相信和支持他的粉絲失望表示抱歉，他又指大家給予他的愛都十分珍貴，今後會更慎重和小心自己的行為。