炮友係老外？雞排妹家中備男裝　手袋藏避孕套

台灣咪神「雞排妹」鄭家純日前被拍到和一名男子同進出，並且讓男方在家中過夜，遭爆料指兩人是炮友關係，事後她則否認澄清對方僅是室友。事後雞排妹被翻出曾豪言有固定炮友，至今「交過手」的人數至少有50人。

有台灣傳媒就引述雞排妹曾上節目《綜藝大熱門》，她帶攝製隊參觀其香閨，被發現有男人的衣服，浴室也有2支牙刷，她則是曖昧透露，如果有些人要過夜的話，就要準備一些衣服才行，不只如此，當搜查化妝包時，意外發現裏面還有個避孕套，不過主持人陳漢典隨即解釋是即食麵的調味包，但最後並未把所謂的「調味包」拿出來，究竟是何物也無法確定。

雞排妹更自爆與炮友開心時，最喜歡被對方叫「小母狗」，可以增進兩人情趣，至於現任炮友的身份，她直言：「要拍到得跟我一起飛了。」被猜測應是外國人。

雞排妹也分享自己的床戰經驗，坦言很討厭聽到床伴問：「我跟誰比起來誰比較厲害」、「妳到了沒有。」她舉例過去曾遇過尷尬經驗，對方問：「我跟妳男友誰比較厲害？」她坦言這種情況讓人很為難，「因為你已經是這種情況了，那怎麼會覺得需要問呢？因為這個講出來一定是很傷人的真相。」