溫碧霞「520」出歌為抗疫打氣

已有16年沒有推出新歌的英皇藝人溫碧霞（Irene），選擇明天充滿愛的「520」特別日子，送上她在新冠肺炎疫情下，為大家發放正能量的打氣歌《Make You Smile》。英皇十分重視Irene這首打氣歌，邀請了一班猛人為她打造這首歌，MV後期製作上亦花了不少心思，將Irene女神般的笑容及輕快柔軟優美舞姿，再配以充滿陽光與夏日夢幻花花世界的3D效果。

Irene十分喜歡MV效果：「全個MV都被色彩鮮艷嘅鮮花包圍，希望大家睇到都被MV畫面感染到開心，笑着面對困境，困境好快就會過去。」她自從1994年在香港推出《情後無悔》大碟後，相隔16年為疫情再推出廣東新歌：「好多香港歌迷催咗我好多年，特別將呢首咁正能量嘅歌曲送畀所有愛我嘅香港歌迷，佢哋等咗我16年啦！」

由她主演的電影《墮落花》已定於5月22日首映，5月28日正式公映，近日舉行了兩場優先場，反應相當熱烈，口碑一致好評，觀眾大讚她，她有感而發：「《墮落花》係一部好多心機好有誠意拍攝嘅香港電影，亦係少有嘅女臥底題材，疫情已逐步穩定，希望政府快啲放寬限聚令，可以一家人或一班朋友，開開心心坐埋一齊欣賞一部好電影，多啲觀眾支持香港電影票房。」