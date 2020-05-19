配合禁聚令安排　杜小喬音樂劇再延期

藝人杜小喬同男友譚永浩情侶檔主演的音樂劇《我們的青春日誌2020》，今日再次宣布延後兩周公演，導演陳恩碩（TOM）表示音樂劇鐵定6月5日開始演出，有關音樂劇延後的門票安排已在處理中。至於屆時6月5日若然仍在禁聚令下，政府對劇場座位安排有所要求，TOM表示已有相應的計劃處理，一定配合禁聚令的準則。 此外，觀眾入場必須戴口罩及量度體溫，為首兩排觀眾預備了即棄透明眼罩以作防飛沫之用，每場演出之間，劇場及觀眾席會進行徹底消毒，確保場地的衞生。

今次音樂劇延後亦蒙受一定的損失，原先友好的製作公司，用友情價租借的器材，因為延期關係，增加了成本 ; 至於演員方面，陳恩碩說Ben Sir早已為今次演出放棄工作安排，所以沒有太大影響，不過有製作人員原於音樂劇後緊接有其他工作，但願意先做好他們的音樂劇，令他很感動。

他說：「因為劇場的布景、音響燈光，服裝已樣樣齊，所以最近每次綵排就像正式演出一樣，有完整的舞台技術配合。我一直想香港好似外國音樂劇一樣，演出前可以有正式的技術綵排半個月甚至一個月時間，今次因為疫情關係，竟然做得到，所以遭遇困難未必一定是壞事，反而看到好處，大家有更多時間準備，更加可以觀眾看到盡善盡美的演出。」