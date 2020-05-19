顏卓靈4個「自」　喚醒大家戴口罩

藝人顏卓靈（Cherry）最近自編、自導、自演、自資拍攝呼籲戴口罩短片，在社交平台播出後收到相當大的回響，不少藝人朋友好似吳彥祖、方力申、導演彭秀慧等也轉發，甚至有人因為看了短片而戴上口罩，令Cherry感覺辛苦得來很有價值。

講到拍攝短片由來，現正遊居澳洲的Cherry表示：「因為呢度有99%的人唔戴口罩，我見到佢哋咁真係好擔心。自從新冠肺炎全球大流行後，香港有99%人佩戴口罩，因為香港人經歷過2003年沙士的慘痛教訓。但係外國人習慣有病先戴口罩，所以我好想話畀佢哋聽戴口罩的重要性。」

她獨自完成短片製作難度相當高：「我只係一個演員，又唔係導演、又唔係編劇、更加唔係專業人士，可以點拍呢？有過好多次掙扎，不過心裏面有把聲要我必須要去做咁。」為令短片效果增加吸引力，Cherry特別用輕鬆方法拍攝，在社交網推出第一日已得到一對外國男女的回響，她興奮地說：「佢哋話見到我條片決定戴口罩，仲寄番戴口罩嘅照片畀我，我真係好開心，希望一傳十，十傳百，人人都戴口罩，保護自己同時亦保護其他人。」