梁朝偉土瓜灣地舖被申請強制拍賣　估值839萬

新冠肺炎疫情漸見緩和，樓宇買賣運作逐步恢復，據土地審裁處資料顯示收到多宗九龍區強制拍賣申請。

其中土瓜灣新柳街2A及2B號及高山道26號舊樓，樓齡已屆62年，申請財團已佔約83.33%權益，項目估值超過1.12億元。其中尚未收購物業包括新柳街2A號地舖，持有人為金壤有限公司，據公司及土地註冊處資料，該公司董事為LEUNG CHIU WAI TONY，與影帝梁朝偉同名．該單位於2013年12月以1,500萬買入。而申請人委託第一太平戴維斯的該舖估值為839萬。

對於物業被強制拍賣，梁朝偉經理人指不作回應，而原本身在澳洲等待漫威（Marvel）超級英雄片《尚氣》復工的梁朝偉，現正身在日本，不斷做運動如踩單車、跑步等鍛煉好體魄，以應付之後返澳洲復工。

另外，有指賭王何鴻燊女婿陳子聰上月底以4,400萬元購入西半山蔚然高層C室三房單位，據知，該單位賣家為影星梁朝偉太太劉嘉玲。對此，劉嘉玲表示：「個盤係我嘅。（點解係呢個時候易手？）個價啱咪放，因為疫情令我有啲想法唔同咗，好多嘢想簡單啲，放租收租係好複雜㗎，依家啱價就放都係緣分嚟嘅。」