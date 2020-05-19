金鈴帶仔女住露營車　夜晚做守護天使

藝人金鈴早前周末帶一對子女到錦田露營車營區露營，讓小朋友親親大自然，她表示：「一對子女是我的『心肝寶貝』，我很重視和他們一起的親子時間。現在疫情期間我們很多地方都不能去，加上先前曾和一對子女到露營車住過一次，他們玩得很高興，到回家的時候都依依不捨，更難過得哭了起來，所以我便帶子女們到郊外放鬆一下。」

金鈴一對子女最喜歡露營車的玻璃天幕，她說：「子女們都對於玻璃天幕都很好奇，晚上我和他們兩個一同躺在床上，一邊解釋天文的知識給他們知道，又和他們一起看星星，這不只對他們而言是高興，這樣的親子時光對我而言亦很難忘。看到他們兩個睡着了的可愛小臉，生活及工作上的辛勞都馬上忘記了，有了他們我一切都心滿意足呢。」金鈴更把握現時少有的戶外活動機會，陪小朋友們踏單車、玩拔河及燒烤等，盡情享受親子時間。

不過，金鈴指這次旅程也有「苦差」的時候，她笑說：「露營車營區雖然很漂亮，但始終是郊外地區，雖然場地有防蚊措施，但夜間蚊還是很多，讓我很難入睡。小朋友睡著後，我又怕蚊叮到他們，所以我一整晚都在『趕蚊』，為孩子們擔任『守護天使』。」