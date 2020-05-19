黃宗澤被詐型　累汪明荃冇得做殭屍奶奶

邵氏特別節目《飛虎同學會》第2集於myTV SUPER播映，面對「阿姐」汪明荃，個個都變得十分聽話，連嘉樂也笑平日一定搶韁的吳卓羲，很少如此乖巧。

汪明荃坦言最錫黃宗澤（Bosco），因他們與胡杏兒拍了兩輯《野蠻奶奶》，Bosco最初派口罩套，阿姐卻打蛇隨棍上取笑他：「以為你派請帖呀！快啲啦！嗰陣梁家樹話開一套黑色殭屍喜劇，都係你啦！搞垮咗個配搭！我仲以為可以做殭屍奶奶呀！」被阿姐「詐型」，Bosco無言以對，嚇到一額汗。

阿姐又問吳卓羲有沒有女朋友，他說：「我等待緣分嘅降臨。」嘉樂即插嘴笑他多虛假，可是甫出此言即引火埋身，阿姐指住嘉樂說：「喂！你老婆（湯盈盈）都等咗你好耐啦！」嘉樂即甩鍋給吳卓羲：「但唔似卓羲咁舔舔脷！佢食完嘢抹嘴呀！」吳卓羲即反擊：「你食完嘢唔抹嘴㗎？」二人舌劍唇槍之際，阿姐即替吳卓羲解圍：「要有緣分係啱嘅，撞得啱就係一個Right Timing，我同羅家英都21年先結婚！」卓羲卻說：「佢長期交往！長期試嘢！」阿姐即叫他解釋一下，弄得他不知如何收科。

讚山聰成熟可靠

於劇中演社團角色的陳山聰，被阿姐大讚成熟、可靠，山聰說：「因為一件事（與何超雲拍拖）曾經有段時間好迷失，最後靠自己走出困局，一步一步到依家，太太一直扶持我。」說到老婆喜歡他甚麼時，山聰引述太太Apple的說話：「你以前嘅嘢唔關我事，你嘅過去完全同我無關係。」令他相當感動。