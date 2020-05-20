【認同麥秋成拍過拖】蔡思貝最冧到底係邊個？

蔡思貝久不久就會傳出戀情，有麥秋成、余德丞、胡鴻鈞等人。講到麥秋成，她首次承認拍過拖：「分咗手3年幾，依家再見亦是朋友，見面唔會尷尬。雖然麥秋成入無綫時我都好驚訝，佢有個宏遠啲嘅理想，佢一路好鍾意拍嘢，我好支持，我覺得佢好勇敢，佢喺跳舞界已經去到一個位，但入到嚟無綫要由頭做起，我好尊敬佢呢個轉變，我為佢呢個勇氣拍手。（會唔會合作？）冇所謂。」至於余德丞，她說從來關係只是好朋友，但與他是最合得來。

講到胡鴻鈞，她說：「都係好朋友囉！佢唔同嘅係.......我同佢係拍《衝線》認識，嗰陣我第一套做女主角，佢做office boy。（之後一路聯絡？），直至《降魔的》捉妖遊戲節目再合作，我哋又有啲共同朋友，會成日出嚟玩。（覺得佢點？）幾好吖！（佢默認你係女友喎！）係咩！」

胡鴻鈞表現納悶，問對方有甚麼吸引力？思貝即解釋說：「佢喺朋友面前唔係咁悶㗎！佢係好癲㗎！佢係可以好放，好玩得，我覺得呢個陽光男孩幾好呀！佢仲有一個優點，佢係一個終極善良嘅人，佢係唔會傷害人，一定唔會，賭乜都得！（了解發展中？）朋友囉！將來嘅嘢冇人知嘅！ 」聽思貝滔滔不絕的胡鴻鈞的優點，看來只有她最清楚。