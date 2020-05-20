不堪網絡欺凌　蔡思貝躁鬱自殘：唔想攞情緒病博可憐

無綫藝人蔡思貝2013年經選港姐入行，轉眼間已有七年，期間經歷過人生高低，令她有很深感悟。思貝坦言沒有「七年之癢」，未想過會離開娛樂圈，更希望以演員作為她的終生身份，就算將來自己離開，大家都會記得她是一位很出色、很用心的演員，這樣她便心滿意足。思貝坦言很喜歡演戲：「我唔係學院派，又冇實習過。同好多前輩合作，對演戲多咗認識，發現演戲好多層次、唔同嘅門派，慢慢尋找自己嘅旅程係好有趣。（搵到真正嘅自己未？）我覺得唔會搵到，因為不停咁變，尤其我係一個好鍾意變化嘅人，每一場戲同角色都有唔同嘅嘢，畀到我對眼發光嘅理由！」

講到她予人好Cool、沉鬱的感覺，她承認說：「多人嘅地方我就好驚，以前選港姐時，我乜嘢都講、乜嘢都做，連住邊都講畀人聽！睇我嘅歷史就知成日撞板，久而久之我唔識得分對錯，嗰種擔心係影響到我沉鬱，我寧願選擇收理自己。」容易會被人誤會很寸？她無奈說：「我試過嘗試專業啲，喺一啲場合去笑，但好多次返到屋企，我係偏頭痛，痛到裂開！」但現在她看開了，選擇做番剛入行的自己。

2017年台慶，思貝憑劇集《踩過界》中趙正妹一角奪得「最受歡迎電視女角色」獎項，在台上她曾說「好多人唔鍾意我」。問到是否覺得委屈，所以有感而發？她說：「記得當時我空白咗一陣，之後我諗第一次攞獎多謝晒台前幕後係好得體，但我影響唔到人，我鍾意生命影響生命，我想關注谷底嗰班人，因為嗰時我都喺谷底，情緒都係好差。（乜嘢令你覺得自己喺谷底？）好多負面嘢，話我似邊個邊個、緋聞等，覺得好唔被尊重，我都有阿媽生，雖然我唔叻，但我自問我都好努力去做！你哋可以話我演得唔好，但嗰陣好多網絡欺凌，又叫我去死！好多攻擊，一個一個就令到自己負荷唔到，由細到大都好憎畀人冤枉！」以前遇到不開心時，她不會選擇與家人傾訴，寧願匿埋喊，因為覺得家人不體諒她，但現在多了溝通，大家更能互相理解。

思貝患有躁鬱症，這都是一點一點都累積而來，她坦言現時情緒都控制得不好，但她沒有食藥，希望靠自己，她說：「最低谷嘅時候王君馨喺我身邊出現，佢帶領我好多，我依家係基督徒，相信會有安排，個心會定啲。（之前有暴力傾向？）我真係會喺屋企打嘢先釋放到，好極端，我會打自己，好激㗎！我唔想啲人覺得我攞情緒病嚟博可憐，好憎呢個感覺！」問到平時拍劇會否很躁及鬧人？她坦言有控制不到的時候：「事後我都會講唔好意思，有時唔係咁專業，希望大家體諒，因為我知就算我冇發出嚟，我嘅臉部表情都控制唔到。」

場地：馬哥孛羅港威酒店（Three on Canton）