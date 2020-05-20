關伊彤生活美滿　Kawaii密謀雪卵招募小鮮肉

已屆中女階段的Kawaii，眼見老友關伊彤結婚生仔家庭美滿，羨慕之餘都想有下一代 陪吓自己，亦有雪卵打算，Kawaii說：「我未有可生育嘅對象，但醫生話我45歲呢個年 紀，係過咗黃金期，但我又想有個小朋友陪吓自己，惟有試吓雪卵先，不過，我呢個年齡都未必得㗎，驗吓身先！」

身旁的伊彤已是三孩之母，原本已有兩個女兒的她，去年意外懷了幼子，今次得子可算圓滿。除了5個半月的幼子外，還要照顧分別5歲和8歲的女兒，伊彤坦言夠皮不再生：「今次係唔覺意，教細路好大心血同責任，冇晒自己生活，平日幫佢哋搞功課，真係好忙，冇機會靜落嚟！」以母乳餵哺孩子的伊彤是港姐出身，一直很愛打扮，然而為了方便餵奶只好穿闊袍大袖的服飾，她笑言：「都想搵啲靚嘅餵奶衫！」

籌辦生活社交平台

最近新冠肺炎疫情放緩，Kawaii和伊彤都希望可以做個生活社交平台，與網民互動，分享美容資訊和推介生活所需 的大小物品，還要招募一些「素人」在平台做節目， Kawaii笑言：「揀小鮮肉當然我最在行，佢重要任務係陪我哋周圍拍嘢。（邊度招募？）馬來西亞、澳 洲都搵緊，暫定節目名係《生活白癡研究所》，其實係揭開一啲生活盲點，同大家一齊長知識！」