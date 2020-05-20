疫情嚇退片商　奇洛兩新片凍過水隨時戲院冇得上

因新冠肺炎導致全球戲院停開，多部電影亦因而押後或取消上映改在網上收費播放。由於目前疫情仍然嚴峻，美國戲院重開冇期。近日有傳媒就估計8月上映的兩部片動畫《海綿寶寶急急腳走佬》（SpongeBob Movie: Sponge on the Run）與《超時空歷險3》（Bill & Ted Face the Music）將會取消上映改在收費平台播映。而兩片均由荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演！

行內分析員說：「我們目前不知道六、七月個世界會怎樣，但我們知道就是如果電影公司計劃在戲院放映這些電影的話，就要馬上開始宣傳這些電影。如果上映的話實在好冒險，所以最終網上播放絕對情有可原！」

其實之前環球動畫《魔髮精靈：唱遊世界》（Trolls World Tour）和華納兄弟動畫《狗狗震》（Scoob!）都先後改在網上播映，結果前者大受歡迎，播映首三天已有4,000萬美元（約3.12億港元）收入！而迪士尼的新作《阿特米斯奇幻歷險》（Artemis Fowl）亦將於下月在迪士尼收費視頻平台Disney+首播。