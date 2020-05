疫情嚇退片商　奇洛兩新片凍過水隨時戲院冇得上

因新冠肺炎導致全球戲院停開,多部電影亦因而押後或取消上映改在網上收費播放。由於目前疫情仍然嚴峻,美國戲院重開冇期。近日有傳媒就估計8月上映的兩部片動畫《海綿寶寶急急腳走佬》(SpongeBob Movie: Sponge on the Run)與《超時空歷險3》(Bill & Ted Face the Music)將會取消上映改在收費平台播映。而兩片均由荷里活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演!

行內分析員說:「我們目前不知道六、七月個世界會怎樣,但我們知道就是如果電影公司計劃在戲院放映這些電影的話,就要馬上開始宣傳這些電影。如果上映的話實在好冒險,所以最終網上播放絕對情有可原!」

其實之前環球動畫《魔髮精靈:唱遊世界》(Trolls World Tour)和華納兄弟動畫《狗狗震》(Scoob!)都先後改在網上播映,結果前者大受歡迎,播映首三天已有4,000萬美元(約3.12億港元)收入!而迪士尼的新作《阿特米斯奇幻歷險》(Artemis Fowl)亦將於下月在迪士尼收費視頻平台Disney+首播。