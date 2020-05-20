吳嘉儀操Fit迎接30歲　恨拍內衣廣告豁出去

無綫藝人吳嘉儀（阿七）入行五年來拍過近50部電視劇，雖然大多以閒角為主，不過觀眾對她的面孔並不會陌生。一向形象清純斯文的阿七，近來決定一改形象，不時在社交網分享性感泳裝照，盡展姣好身材，令人刮目相看！她笑說為了趁青春留倩影，曾與圈外男友「談判」：「我認識佢之前係純情小羔羊，但我哋傾過之後，我覺得趁30歲之前，展露最佳狀態畀人睇，唔通60歲先晒身材咩！但希望係呈現健康性感。」

自薦拍《3日2夜》

原來阿七也渴望主持旅遊節目《3日2夜》，盼以陽光活力的一面示人。無懼性感上陣的她，近日努力操Fit身形，她說：「之前有監製搵我過同李旻芳一齊拍《3日2夜》，但當時佢結婚比較忙，我就好大膽咁自薦單刀赴會，不過監製要求單人主持都要有健美身形，所以我近排就好勤力做運動。」

說到健美的秘訣，原來她是向莊思敏偷師，每晚睡前六小時盡量不要進食。性感尺度大開的她直言，歡迎內衣廣告接洽：「我身材唔算超豐滿，如果有內衣廣告搵我，可以塑造到我玲瓏浮凸好Sexy，我就一定要接，完全係改造阿七工程。」

年齡：29歲

三圍：34B-25-37

身高：1米64

作品：《愛·回家之八時入席》、《好日子》、《金宵大廈》

嗜好： 踩單車、整甜品、話劇、攝影