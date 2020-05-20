蔡依林5歲混血細佬曝光　老父有心有力陪玩雙槓

今年9月就40歲嘅台灣天后蔡依林同錦榮分手後，感情生活又再一片空白。反觀佢爸爸蔡柱陳就有心有力，有傳佢同泰籍女子另組家庭，5年前仲生埋個仔，即係話蔡依林個細佬足足細佢35年。

不過蔡父都都好低調，盡量唔想家人受到騷擾，但近日5歲嘅蔡弟弟終於曝光！當日蔡父親自揸車送個仔出門，父子二人先去接蔡依林嫲嫲（蔡父母親），再一齊陪蔡弟弟睇牙醫，候診時，三代同堂有講有笑，一家都視呢個金叵羅如珠如寶。睇完牙醫後，蔡父先送母親返屋企，下晝又帶蔡弟弟到購物中心歎冷氣，勁溫馨！

為咗湊蔡弟弟，蔡父勁好精力，兩父子連續3日出門爬單槓、打棒球、看醫生同行商場，行程相當豐富，蔡父亦處處流露出老來得子嘅溫柔。

蔡依林年幼時遭遇蔡父從商失敗，父親遠走泰國開工廠，當時蔡媽黃春美獨自喺台灣帶住兩個女兒。蔡爸回台後，因喺泰國累積唔少人脈，繼而經營泰國外籍勞工中介，之後同一名泰國女子共組家庭。

2010年六月，蔡依林家姐蔡旻紋同富三代林傳凱訂婚，蔡父竟然缺席，令父母分居之說不脛而走。而蔡依林經理人接受訪問，承認蔡依林父母已離婚。