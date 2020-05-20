山田孝之疫境遊沖繩　真劍佑帶女同行斷正　

日劇《同一屋簷下》男星石田壹成的66歲父親石田純一，上月初赴沖繩感染新冠肺炎後，留院近一個月才出院。憑Netflix劇集《全裸監督》人氣翻漲的36歲男星山田孝之，上月中被爆無懼疫情全男班銀座夜蒲被鬧爆後，依然唔知死。今日被雜誌踢爆他懶理政府呼籲.本月中帶埋一家大細，與男星千葉真一的大仔新田真劍佑及曾與山下智久傳緋聞的人氣女模Niki(丹羽仁希)到沖繩度假，全程更冇戴口罩，防疫意識近乎零，真劍佑更被斷正與疑似圈外女友甜蜜過二人世界。

沖繩縣知事早前因擔憂疫情在當地擴散，曾呼籲民眾於黃金周長假期及其後也不要前往沖繩，不少店舖亦因此停業。但山田孝之卻一於少理，被斷正與時裝公司社長及女模Niki等赴沖繩出海，享受陽光與海灘，一行人入住當地的高級度假村。曾與山田合演電影的新田真劍佑更帶埋貌似女星滿島光的女伴，入住度假村內的獨立別墅享受二人世界，又手拖手到居酒屋甜蜜撐枱腳，翌日才雙雙返回東京。

山田孝之與真劍佑所屬事務所回應雜誌時，承認報道屬實，又表示已對兩人在疫情期間外遊的輕率行為，作出嚴重警告。