真定假？網傳玄彬宋慧喬復合　孫藝珍點算？

韓國38歲女星宋慧喬於去年7月與男神宋仲基正式離婚，結束短短20個月婚姻，回復單身的喬妹依然狀態大勇，頻頻拍廣告吸金的她不急於接拍新作品，更不時在社交網展示與好友聚會的動態。

不過，昨日內地網傳出喬妹與37歲舊愛玄彬疑似復合，二人於2008年合演韓劇《戀愛夢工場》後撻着，翌年公開認愛，但於2011年玄彬入伍後宣布分手。

至近日有網民發現玄彬的造型師突然追蹤喬妹，而喬妹於本月初曾上傳的戶外樹林照，又被指與男方相隔數天後公開的廣告拍攝地點相似，懷疑喬妹亦在場。此外，喬妹日前與好友聚會，戴上疑似是英文字「H」、「S」的頸鍊，被網民推測是「玄」與「宋」的縮寫，再加上喬妹的圈中好友朴率美早前在社交網分享《戀》劇插曲，並發文稱「這艱難疲憊的感情」喬妹亦有留言及讚好，讓不少網友懷疑她與玄彬復合。

玄彬退伍後，曾於2016年底承認與女星姜素拉交往，翌年宣布甩拖，而前年他與女星孫藝珍合作拍戲傳緋聞，更一度爆婚訊，之後二人無懼緋聞，合作人氣韓劇《愛的迫降》期間再傳熱戀，令兩人的戀情疑幻似真。