擊敗貓王披頭四！Britney成名歌爆冷獲選最偉大首作

美國樂壇天后Britney Spears日前社交網拍片慶祝2000年5月16日推出的第二張大碟《Oops!... I Did It Again》推出20周年,而美國權威音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)雜誌昨日選音樂史上一百首最偉大首曲,結果竟然由Britney98年初出道時推出的首支歌曲《...Baby One More Time》爆大冷排首位!

就連Britney亦唔相信於社交網轉發報道報喜,並留言:「第一位😱 ??!!? 多謝《滾石》...難以置信的榮耀💋💋💋 !!!!」僅次Britney首作排第2位就是已故樂壇天王米高積遜(Michael Jackson)兒時兄弟組合The Jackson 5的《I Want You Back》,而另一已故天王巨星貓王皮禮士利(Elvis Presley)的 名曲《That’s All Right》就打入十大排第8位,相反英國殿堂樂隊披頭四(The Beatles)成名作《Love Me Do》就排第21位。