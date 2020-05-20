擊敗貓王披頭四！Britney成名歌爆冷獲選最偉大首作

美國樂壇天后Britney Spears日前社交網拍片慶祝2000年5月16日推出的第二張大碟《Oops!... I Did It Again》推出20周年，而美國權威音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）雜誌昨日選音樂史上一百首最偉大首曲，結果竟然由Britney98年初出道時推出的首支歌曲《...Baby One More Time》爆大冷排首位！

就連Britney亦唔相信於社交網轉發報道報喜，並留言：「第一位😱 ？？！！？ 多謝《滾石》...難以置信的榮耀💋💋💋 ！！！！」僅次Britney首作排第2位就是已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）兒時兄弟組合The Jackson 5的《I Want You Back》，而另一已故天王巨星貓王皮禮士利（Elvis Presley）的 名曲《That’s All Right》就打入十大排第8位，相反英國殿堂樂隊披頭四（The Beatles）成名作《Love Me Do》就排第21位。