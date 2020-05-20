關智斌男扮女裝　戴胸圍塞兩個橙裝假狗

歌手關智斌（Kenny）到電台宣傳新歌《日月》，他表示5月有不少宣傳工作，除了新歌外，其主演電影《墮落花》亦會舉行首映，內地古裝劇《長相守》又正熱播，不時要在網上宣傳。他透露劇集改編言情小說，又大爆劇中飾演雌雄莫辨的角色，有時會女裝。記者打趣扮女裝應該難不倒他？他即謂：「唔係啦！仲要係古裝。（你應該好靚？）我都以為係，但我做運動顴骨好突，輪廓太man。」他大呻做女演員很辛苦：「男仔化妝用一個鐘，但女仔要化兩個鐘，所以真係對女演員無限尊重，頭飾又重，啲妝又厚。」

他又大爆最慘是戴胸圍：「戴完之後我真係塞咗兩個橙入去，好辛苦，因為我着嗰啲衫係薄紗，所以我對身材好嘅女演員係特別極度尊重！真係好辛苦，我仲要戴胸圍勒住，戴足起碼12個鐘。」他又謂穿了裙之後條裙很窄，不能擘開腳，上樓梯及行路只能小碎步，後期更頂唔順要拉高裙子走路，而鞋墊又薄，對鞋又細隻，又要兼顧做戲：「所以真係好佩服女演員，以後會特別照顧佢哋，會扶佢哋，會對佢哋噓寒問暖，哈哈。」問到為何要扮女裝？他笑言：「講我係番邦王子，係傾國傾城最靚仔，但畀人入侵國土，所以同女主角落難，去到鄉村佢扮男，我扮女。」