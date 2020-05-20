七千字長文講啲乜？羅志祥爆同周揚青情史

羅志祥（小豬）今日發七千字長文，由5月1日寫到5月20日，唔知打咗幾耐呢？但重點，佢想同周揚青道歉啫！七千字文中，佢爆咗唔少同周揚青嘅情史，今次等我哋齊齊睇吓佢哋經歷過啲乜！

5月1日，小豬講番同周揚青嘅相遇。

5月2日，兩人去咗唱歌，原來周揚青係Rapper。

5月3日，以「3個6」為題，兩個玩大話骰，小豬仲攞到周揚青電話。

5月4日，小豬鼓起勇氣聯絡周揚青。

5月5日，周揚青呷醋，因為好姊妹同小豬有同款頸鏈。

5月6日，兩人首次正式約會。

5月7日，檢討番上次嘅約會。

5月8日，兩人正式交往，仲定8號為紀念日。

5月9日，小豬揸電單車載周揚青。

5月10日，小豬帶周揚青見家長，咁啱5月10日係母親節。

5月11日，小豬取消工作，飛去陪周揚青，相當sweet！

5月12日，小豬求周揚青陪佢玩過火車，呢次都係周揚青人生第一次玩。

5月13日，周揚青創立自己品牌。

5月14日，兩個人嘈交。

5月15日，互相幫對方化妝。

5月16日，小豬驚喜現身東京，冧爆周揚青！

5月17日，小豬覺得周揚青係佢嘅小確幸。

5月18日，周揚青下廚冧小豬。

5月19日，成篇文都喺度讚周揚青。

5月20日，最後一篇文，實現周揚青願望，晒出兩人喺巴黎鐵塔嘅合照。