傾工作當情趣！楊偲泳讚男友張振朗係暖男

藝人楊偲泳（Renci）入行五年，大家認知的她是無綫小生張振朗的女朋友，二人拍拖年多，一直低調，望專注他們的事業，不過Renci大讚男友振朗是暖男一名，更將分享演戲心得視之為情趣。

現年26歲的楊偲泳一直被視為ViuTV小花，入行五年，她拍了不少電視劇，近年亦轉戰電影圈，更與談善言拍了一套有關同性戀題材的電影。現時ViuTV播映的劇集《歎息橋》中，Renci飾演年輕版衛詩雅，說到此劇評論好壞參半，拍攝手法新鮮，但選角則沒說服力，Renci坦言一開始與監製、導演接觸時，都覺得演員互相外形不配，但其實要的是那份感覺、價值觀，並不是選一對孖生姊妹。她謂：「老土啲講係要睇埋落去，中間成長階段會經歷好多嘢，人物性格會有轉變。」

大讚林保怡係暖男

拍此劇時，Renci有份到比利時拍外景，當地天氣變幻無常，好凍，又會突然間落雹，不過隨團有位貼心監製林保怡，Renci謂：「保怡真係一個暖男，有一日我哋喺古堡拍攝，佢一早就為我哋準備杯麵，嗰一刻佢好似有個光環喺頭上嘅天使咁！」

問到振朗是否暖男一名時，她謂：「佢絕對係，會做啲嘢令我好心暖，係一個好溫柔嘅人，好多時大家要工作，相處時間唔多，佢會好珍惜大家僅餘相處時間，亦都好細心！」問二人會否交流演戲心得？她謂：「唔會批評，會問大家意見，講吓自己演時會點樣去做，大家多咗一種樂趣，都幾得意。（如果見到振朗同其他女藝人拍咀戲會否介意？）咁冇辦法，大家都做呢行，換轉係我，都係為工作囉！大家都係成年人，對自己工作有份尊重，我係演員，就要做番我嘅份內事，佢都係一個好專業嘅演員。」