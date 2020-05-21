【閨蜜睡房】拒愛變單戀　衛詩情困等解脫

歌手衛詩（Jill）近來連番唱情歌，繼《幸福相擁》唱出對衛蘭的姊妹情後，憑歌寄意借新歌《了解中》唱出對心儀對象的單戀之情，早前她應東網巨星節目《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）分享情路，她透露新歌《了》的內容就是其寫照：「第一次認識佢嘅時候，佢好想好快同我一齊，但我覺得好快，想佢畀啲時間我認識佢，但去完非洲之後，我好似更加鍾意佢，點知返到香港佢就話唔Ready。」

這種感情矛盾當中，如何解脫？Jill透露下一首歌自有分曉：「我好想知道係咪要Let Go呢？定係可以真係用呢段時間畀大家冷靜吓？我自己都幾Open，我覺得如果將來會有另外一個人，識另一個人，我都會嘗試去Date吓！」

爆衛蘭有人追

談到追求者比家姐衛蘭多，Jill尷尬笑說：「家姐都有人追㗎！」當被取笑有20個追求者，而衛蘭只有2個時，Jill即澄清只拍過五、六次拖，而且每段關係都長。不過，她重視愛情，對事業一樣好有熱情，心願是今年內開騷，她說：「我想出多啲歌，希望有自己嘅騷，因為我知道啲Fans好想我唱番啲舊歌，其實同公司有傾過，希望今年有自己個台。」大家想知道更多衛詩的心底話，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！