復課變緊張媽咪！張栢芝湊仔放學　連踩兩場護駕

新冠肺炎疫情緩和，政府公布5月27日起分階段復課，不過，一些國際學校已率先復課，其中包括藝人張栢芝兒子Lucas（謝振軒）、Quintus（謝振南）就讀之國際學校，昨晨約十時四十五分穿衞衣的栢芝戴上口罩，以及墨鏡駕車到學校接Quintus放學，抵達校門後，她便落車等候，期間與其他家長打牙骹，相當親民！之後Quintus步出，見到媽咪相當開心，在栢芝身邊跳跳紮，然後就上車離開。

三母子雞啄唔斷

由於該校不同班級有不同的放學時間，昨午三時許，栢芝與Quintus再度現身學校，10歲的Quintus穿上學校外套雙手插袋，年紀輕輕已經有點「型」味，兩母子一同等Lucas放學，之後三人邊行邊傾，感情相當好。記者上前訪問柏芝，問到於疫情下復課會否擔心？她說：「OK，學校都做得幾好。（喺學校係咪要戴口罩上課？）係呀！」之後便匆匆上車。

栢芝照顧三個兒子無微不至，如今在疫情下復課，當然加倍小心，昨日於社交網分享點滴，一大清早已化身「緊張大師」幫兩個仔執定「防疫三寶」酒精噴霧、乾濕紙巾及後備口罩返學，又為兩個兒子量體溫，確保小朋友無發燒才返學，做個負責任的家長。