東方日報C1：羅志祥7000字再道歉公開補償周揚青

淪為「渣男」的羅志祥上月先後兩次發文並向內地網紅女友周揚青道歉，昨日更趁「520我愛你」的日子，上載七千字長文憶述兩人相戀9年間的甜蜜點滴，再度向女方致歉，並公開昔日「蜜」照，彌補她被迫當「隱形情人」的遺憾，卻反過來被網民炮轟，指他博同情望翻身。

台灣舞王羅志祥（小豬）上月遭內地網紅周揚青「毀滅性分手」，數臭出軌及「多人運動」等荒淫史，怒斬九年情！他自風波後一直玩失蹤，先後在深圳、台灣坐足兩次「隔離監」避風頭，獨處近一個月的他經過深切反省，終在昨日發表名為「男孩女孩」的七千字長文，再一次向舊愛周揚青認錯及回憶二人的愛情故事！他不但藉着2020年5月20日寓意「愛你、愛你、我愛你」發文，同時選擇在代表女方生日9月12日的9時12分準時上載，而且用簡體字，明顯回應女方早前為他努力學打繁體字的說法，三大心思展現情深一面。

連「第一次」都講 明顯未忘情

小豬在文中提到「隱世」日子是近年來最長的一段獨處時間，讓他能誠實地面對自己，並從回憶九年情時發現自己的不足，直認：「如你所說，我們大多數的時光都是快樂的，你很少讓我擔心難過，但你的不快樂都是因為我造成的……」又再一次坦承「對不起，我錯了」，同時一口氣上載多張從未曝光的「蜜」照，包括兩人在巴黎鐵塔下拖手的照片，因為女孩（周揚青）曾說：「老公，我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎？」他寫道：「這一次，我答應你，由我來跟大家分享，我們的故事……」指希望以這種公開的方式，實現女方往日一直想光明正大談戀愛的心願，並以行動補償當日她想上載拖手相、將戀情公諸於世卻被阻止的失望。

今次「豬的自白」以日記形式，由5月1日至5月20日分開二十日記錄由第一次見面、相戀以至分手的故事。小豬提到首次與周揚青見面，已被其與別不同的性格深深吸引而「一見鍾情」，並為第一次通話、第一次合唱等時刻感到莫名興奮，直至正式交往展開遠距離戀愛，雖然每次分離都帶着不捨與難過，卻因此特別珍惜相處的時間。小豬又指兩人均為愛付出不少，他曾不惜取消三日工作，專程飛到內地向周揚青送驚喜，而周揚青不但為他克服恐懼，陪玩唯一一次的過山車，更在兩人乘電單車兜風迷路、遭警員問話時，她不顧一切跳出來為他解釋沒有醉駕，雙方的全情投入令他體會到幸福的滋味，字裏行間滲透着尚未能放下的舊情。

女方零回應 網友捉錯處

其實小豬在發文前後，曾於社交平台上下線數十次，明顯相當緊張，但周揚青在七千字長文發表後，只在其社交網分戶發文「早晨」二字，完全對前度不作任何回應！至於網民對小豬此舉亦不賣帳，不但取笑他已年屆40歲卻自稱「男孩」，更在懺悔文中「捉錯處」，指他提到玩過山車時曾向女方承諾「一直牽着你的手」，相中卻只見他捉緊扶手，指他當時已在欺騙周揚青！不少網友亦到周揚青的社交網留言，勸喻她千萬不要心軟與「渣男」復合，質疑小豬「別有用心」，扮情深博同情望翻身。

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