視星Hagen Mills挾持女兒槍傷前度後吞槍亡

曾參演劇集《Baskets》與《Swedish Dicks》的29歲美國男演員Hagen Mills前日於肯塔基州挾持女兒及前外母，並槍傷前度後吞槍自殺身亡。

Hagen的母親證實兒子離世一事，並透露兒子在洛杉磯住了幾年，但於家鄉肯塔基州Mayfield仍有物業，並指兒子熱愛演戲，育有一名4歲女兒。據知被槍傷的女子事後被送往醫院情況穩定。事後警方公開該名女子身份為34歲的Erica Price，是Hagen的前女友亦是Hagen女兒的母親，Hagen在事發前已在屋內挾持Erica的母親及他的女兒直到Erica回家，之後向她開槍然後吞槍自殺。當時到場的警員發現Erica在屋外，手臂與胸部均有槍傷。當時她向警員指Hagen仍在屋內並將槍指向自己。

據知Hagen犯案已早有前科，今年3月30日他因為涉嫌一級強姦、雞姦、綁架與藏有違禁藥物而被捕，本月6日才以50萬美元保釋。除了在劇集中飾演細角色之外，Hagen亦於二月上映的獨立電影《Star Light》中演出過。