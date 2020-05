被爆係「渣男」嘅台灣舞王羅志祥(小豬)趁昨日「520」發功於社交網上載七千字長文,再向舊愛周揚青道歉,遭網友質疑別有用心,疑箍煲洗底博翻身。

而於社交網沉寂多時嘅佢,自昨日發文起便重新活躍,今日佢「出招」於限時動態連出幾個PO,先上載一張圖片,當中有一個寫有「Restart 2020」嘅按鈕,並附上「If you could restart, would you press it?(如果你可以重新開始,你會按下嗎?)」字句,及後再上載多張品牌服裝嘅照片,上面全部有「Restart(重新開始)」嘅字眼,原來其品牌將推出「Can we retsart 2020?(我們可以讓2020年重來嗎?)」系列,似乎有意藉此表達悔意,想重新開始嘅意思。

另邊廂,周揚青亦喺社交網甫出收到一大束向日葵嘅照片,而向日葵嘅花語有信念、忠誠、愛慕嘅意思,亦寓意沉默的愛,代表住勇敢追求自己想要嘅幸福,唔知係咪小豬所送呢?