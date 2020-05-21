劇集效應！胡鴻鈞橫掃3個音樂獎

去年因拍劇不慎撼頭受傷的胡鴻鈞（Hubert），「人間蒸發」半年後重新出發，新歌兼電視劇合力出擊之下，人氣爆升，成功於短短數月收復「失地」，一口氣橫掃音樂串流平台首屆、首季選的三個大獎，包括「樂迷最愛Artist」、憑歌曲《沒身份妒忌》獲「Top聽推介本地歌曲」第一位及「Top聽推介Artist」第三位。

而衛蘭獲頒「Top聽推介Artist」首位，歌曲總播放次數是數以十萬計，她開心謂︰「好高興得到咁好成績，下一季會有更多由我親自作曲嘅新作品，希望大家多多支持。」而謝安琪緊接其後奪第二位。「樂迷最愛K歌」由林二汶的《最後的信仰》奪得︰「唱呢首歌應該係要用自己嘅方法，而每唱一次你都會更加感受到歌詞，亦畀多自己一份力量。」

平台更另設劇歌獎《TOP聽推介OST》，第一位由菊梓喬（Hana）的《你喜歡説謊》、電視劇《黃金有罪》片尾曲奪得，Hana謂：「首歌入面嘅故事好真實同殘酷，又好可悲同荒謬，但偏偏世上有很多咁樣嘅愛情，所以唱呢首歌嘅時候都會覺得好虐心。」第二及第三位則是陳家樂及李靖筠的《高攀愛》、電影《我的筍盤男友》主題曲及吳若希的《似水流年》、電視劇《大醬園》片尾曲。