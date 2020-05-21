宅在家避疫　古天樂煲「19禁」韓劇

影帝古天樂出席護品活動，講到英皇電影與他成立的天下一電影公司最近公布合作計劃，未來兩年拍攝十部港產片，古天樂說：「依家籌備緊，因為有好多唔同嘅因素，要因應疫情嘅發展，好似依家外景拍攝有『禁聚令』，唔想拍拍吓停，停咗都係損失，所以要睇疫情發展。」

古天樂又指今次計劃是希望幫助業界基層，希望發掘不同的題材及新方向。問到甚麼時候開拍？他笑言：「其實我都係聽公司啲人講。（你會唔會參演？）我返去問吓公司先。（你係老闆嚟喎？）邊個講㗎。」

有指古天樂與曾志偉等正籌備開拍一部類似《豪門夜宴》題材的電影幫助業界，傳聞電影找來任達華、張智霖演出將在八月上映，他笑說：「我返去問吓，適當嘅時候會公布，不過好多大家聽番嚟嘅都唔係真。（疫情下身兼多職會唔會多煩惱？）疫情下有好有唔好，好嘅多咗時間休息，喺屋企煲劇、睇戲，好似韓劇《愛的迫降》、《夫妻的世界》（19禁韓劇）都有睇。唔好嘅就非常多，唔只個人，係全球、成個社會，成個業界都受影響。」

古天樂透露收到不少電影基層求助的個案並已處理，演藝人協會及十五個屬會也收集了很多受影響個案了解及跟進處理，稍後會一次過公布。問到會否如作曲家及作詞家協會發放一筆資助金？他說：「屬於係一段時間嘅幫助。」對於導演鄭保瑞戥古天樂被批評賺「人仔」投資在港開戲感不值，古天樂則說：「冇睇報道，自己一向做嘢都係用心做好每一件事。」