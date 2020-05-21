曾經愛得瘋狂！林凱恩愛閨蜜唔要金龜

藝人林凱恩（Iris）近年機會不斷，經常演乖乖女的她於劇集《降魔的2.0》中，挑戰充滿仇恨的角色，她直言初初接到劇本時感到很開心：「因為監製開始信任我，呢個角色係有啲妄想症、瘋狂同埋仇恨，對我嚟講係一次好大嘅挑戰，亦好似一次期中試！因為呢套劇係拍完《她。她。她的少女時代》之後，考驗我究竟喺《她》劇裏面學咗幾多嘢要攞番出嚟用，好彩做完之後，監製都話幾Surprise。」

Iris於《降》劇中因愛情而變得癲喪，問到現實中有否試過為愛而狂？Iris笑說：「有！但當然冇好似個角色咁瘋狂。我平時畀人感覺好開心、好正面，但其實好多時會將一啲負面情緒抑壓喺心入面，試過失戀嗰陣返到屋企睇睇吓電視，突然被對白觸動而喊得好犀利，媽咪都有擔心我同即刻安慰我。」

提到閨蜜與「富貴男友」拍拖，有傳對方曾介紹城中筍盤，Iris對此笑說：「呢個都成為咗我同佢嘅笑話！我都有問佢：『金龜呢？唔係會介紹咩？』其實我覺得閨蜜比男友更重要，我哋相處得好舒服、好隨心，一個禮拜唔見都會好掛住。（羨唔羨慕對方有個富男友？）佢開心最重要，亦唔會去羨慕。」

場地：The Stadium