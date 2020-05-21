夏天着冬裝！陳庭欣濕晒換底底

藝人陳庭欣日前於街頭拍攝新劇，由於天氣酷熱，她拍到汗流浹背，休息時拿着手提風扇降溫。她笑言「內外」全濕，帶了多套內衣褲替換。

陳庭欣（Toby）、麥美恩（Mayanne）及張嘉兒，日前到上環為無綫劇集《陀槍師姐2020》拍外景，Toby表示戲服多數是秋冬裝，故拍攝時分外辛苦，前一日拍到內衣褲濕透﹕「我之前着住套絲絨西裝拍攝，熱到由內到外都濕晒，今日帶多咗套內衣褲嚟換，仲搵番年幾冇用過嘅風扇仔出嚟。之前拍《多功能老婆》就凍到飛起，今次就熱到飛起。（有冇試過熱到中暑﹖）咁又冇，我記得最熱係選港姐時去印度拍外景，不停流汗，妝都補唔到，仲要着住件風褸，真係好難忘。」她笑言現時最開心是在廠內主持《東張西望》﹕「我以前會嫌冷氣凍，但依家唔會再講。」

張嘉兒記性差

至於Mayanne與嘉兒飾演好閨蜜，二人表示早已認識，雖然首次合作，但很快便進入「閨蜜狀態」。超過3年冇拍劇的嘉兒坦言初時不太習慣﹕「唔知係咪生完小朋友記性差咗，對白入唔到腦，好彩Mayanne同宣萱唔會話我，後來Warm Up咗就冇問題。（小朋友有冇唔捨得你﹖）有，每次出門口都好唔捨得，又會傳啲喊樣嘅短訊畀我，我都好掛住佢哋。」並多謝老公代她照顧兩個小朋友﹕「老公在家工作，但佢要照顧小朋友都做唔到嘢，咁我都好識做，返到屋企會讚佢。今次拍劇好開心，希望可以再拍。」

麥美恩繼續搞笑

Mayanne認為拍劇有助主持工作，又指在宣萱身上學到情緒及語速的運用。又指其角色比較搞笑，問到會否想挑戰演跟真實性格截然不同的角色﹖她說：「我練好呢個先，想演得舒服自然，睇吓大家對我演出嘅反應先。」