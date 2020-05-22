【不忿被插大話精】吳浩康反擊崔碧珈：佢誣衊！

出道18年的吳浩康（Deep）雖然歌唱實力備受肯定，但不及花邊新聞「吸睛」，數到最近期跟崔碧珈的快閃一年情，女方事後連環追擊，怒斥Deep「大話精」兼「扮上進」！Deep曾就分手一事公開回應，當時心平氣和指事發突然，並透露「死因」是二人性格不合，意想不到呢啖「氣」忍足近半年，他趁推出新歌《一切正常》，大講受輿論壓力影響，以及在意他人對自己看法，重提這道「傷疤」！

忍無可忍的Deep多次表明希望崔碧珈將「指控」一五一十說清楚，不要無中生有，他接受東網訪問時說︰「我淨係想聽佢講清楚我講咩大話？扮咩上進？由當初到依家都唔明佢要講咩，從來都冇呢件事，嚟嚟去去得呢幾句，咁講咩？其實對於我屋企都影響幾大，佢哋睇到報道好唔開心！（被舊愛批評感難受？）佢嗰啲係誣衊，唔係批評，批評係有發生過，佢嗰啲係講唔到件事！想繼續睇吓佢點講。（私下仲有冇聯絡？）冇。」

對愛情失去信心

Deep指雙方若再見面不會有特別感覺，只會當一位認識的人照常打招呼，坦言不一定要視崔碧珈為仇人，不過這情傷為他帶來極大「副作用」，他坦言對愛情失去信心，三「怕」再觸碰︰「我需要休息，絕對係怕！怕！怕！唔淨止愛情，喺關係上都需要休息，喺啱啱段感情學習到嘅係，真係要探討兩個人嘅可能性先好去開始。（開始得好倉促？）係啩！其實我都唔知算唔算，從來唔知究竟兩個人喺埋一齊，需要磨合幾耐先算合適，我諗呢個世界都冇一個標準，所以唔敢去釐定，可能有啲人真係一拍即合呢！」

以後會小心識人

現階段對Deep來說，愛情再不是首位，希望整頓自己重新出發︰「未來會小心認識、小心觀察，相處吓先深入認識。（會唔會怕咗唔再公開戀情？）公唔公開係我同未來另一半嘅協議，亦關乎我同公司嘅合作，唔可以講死。（再想揀圈中人拍拖？）冇得分，最緊要係夾唔夾，冇乜呢個執着，圈外人同圈內人其實都係咁，使唔使理解你份工作呢？咩人都一樣，所以我覺得最緊要係啱，但暫時都係放慢腳步。」