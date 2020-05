【收入暴跌96%】荷里活呢個行業隨時消失

受新冠肺炎影響各行各業大受打擊,當中疫情最嚴重嘅美國,荷里活影視行業進入寒冬,除咗台前幕後面臨冇工開嘅難處,就連相關行業亦大受打擊,好似專影明星嘅狗仔隊,最嚴重嘅出現收入暴跌96%,由高峰期月賺140萬美元(約1,092萬港元),跌至最差月賺5萬美元(39萬港元),有大型狗仔隊公司頂唔住最終要炒晒全部攝影記者,如果情況持續,有可能會令狗仔隊呢個行業喺荷里活消失!

自從有演員如湯漢斯及幕後宣布染疫後,為咗減低傳播風險製作公司均宣布暫停拍攝,好似由荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)演出嘅新作《職業特工隊7》(Mission:Impossible 7)及梁朝偉有份參演嘅首套華人擔正的漫威超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)等。而一眾明星冇工開都跟從指引盡量減少外出,留在家中保持社交隔離,就算外出都會全套防疫裝上陣,戴齊帽、口罩加黑超,就算撞面見到都未必認得出!

有已經轉行嘅資深荷里活狗仔隊員工透露,雖然佢哋可以從行為及小動作去確認着住全套防疫裝嘅明星身份,但係影出嚟嘅相係冇乜銷路,高峰期大型狗仔隊公司可以一個月賣7,000張相,每張平均都可以賣200美元(有特別價值圖片另計),近期最差情況出現一個月只賣得出1,000張,而售價方面亦跌至50美元一張:「以前影到女明星喺沙灘着三點式玩水可以賣大錢,依家想影着咗衫嘅明星都難。」收入暴跌導致出現被迫放無薪假及炒人潮,更有公司已遺散所有員工,等疫情過去再考慮是否重開。

有狗仔隊員工爆料指部分少見報嘅明星趁勢放料博上鏡,而呢個情況仲愈嚟愈多,不過放料嘅都係三線頭二線尾嘅角色,就算影到相號召力一樣不大,未能為行業帶嚟轉機,加上名人明星因應疫情留喺屋企,開始鑽研開發社交網潛力,自行發相同網民互動更加令到狗仔隊行業雪上加霜,最終呢個行業可唔可以捱過困境都係未知之數。