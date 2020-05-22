DC迷喜訊　Zack宣布推出導演剪輯版《正義聯盟》

由美國著名導演Zack Snyder執導的兩部DC超級英雄大作《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）與晒冷作《正義聯盟》（Justice League）口碑與票房差，令一眾DC迷大失所望！Zack拍攝《正》中途因女兒自殺身亡而退出導演崗位，並由漫威（Marvel）《復仇者聯盟》（Avengers）導演Joss Whedon頂上。但後來《蝙蝠俠對超人》推出導演剪輯版後，成功洗去污名。因此大批DC迷期望Zack推出《正》的導演剪輯版，甚至發起了「#ReleasetheSnyderCut」的運動望推出導演版。

除了粉絲外，多位《正》演員包括「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）、「神奇女俠」Gal Gadot、「水行俠」Jason Momoa亦響應支持公開導演版。Zack在與Fans視像會議時終於帶來喜訊宣布來年暑假將推出《正》導演版，令一眾DC迷大為雀躍！ Zack與Jason等都有於社交網轉發消息。

據知華納兄弟將花費2,000萬美元至3,000萬美元做後期製作，有可能會是長達4小時的電影或者會是六集的美劇，暫時未有定案。有指去年11月即《正》上映兩周年前後，Zack曾收到華納兄弟的主席Toby Emmerich來電，他得知外界對公開《正》Zack的版本回響甚大，認為應該向粉絲們展示成果！