爭取推「具荷拉法」　胞兄：給妹妹最後的禮物

韓國女團KARA的27歲前成員具荷拉去年11月24日在寓所自殺身亡，胞兄具浩仁今年2月指其母多年來沒有盡母親責任，向法院質疑她的遺產繼承問題，而他亦於3月向國會提出請願要求成立「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母擁有子女財產繼承權，但前日卻無法在第20屆國會的最後一次會議中通過，具浩仁今日就與國會議員徐瑛教及律師盧宗言在國會舉行記招，並表示會繼續爭取推行「具荷拉法」。

具浩仁在記者會上一度激動落淚，他指母親在自己與具荷拉分別是11歲和9歲時離家出走，對他們來說並沒有「母親」的存在，而母親在具荷拉的喪禮上找明星集郵，做出令人費解的行為，他又指在提出成立「具荷拉法」後，母親一直沒有聯絡過他們，又表示不會放棄爭取推行「具荷拉法」：「『具荷拉法』是給妹妹最後的禮物，雖然未能在第20屆國會推行，但我希望能夠在21屆國會中獲得通過。」

盧宗言律師就表示：「根據現行法例，長時間沒有盡養育責任的父母，在子女因事故等原因離世之後，包括死亡保險等遺產也會由遺棄子女的父母來繼承，這是因為在法律上能夠判定沒有資格繼承遺產的理由還十分有限，父母即使沒有盡養育子女的責任，卻能在子女死亡之後獲得遺產，這是違反正義和常識的事。」