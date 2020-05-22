疫情影響停工　尼古拉斯因檔期辭演《職業特工隊7》

因新冠肺炎全球爆發，導致影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7）亦停拍，至今仍未復工。而昨日原本在片中飾演奸角的英國男星尼古拉斯霍特（Nicolas Hoult）亦因檔期問題而被逼辭演！

《職》編劇兼導演Christopher McQuarrie昨日社交網貼57歲拉丁著名視星Esai Morales黑白照暗示由他頂上代替飾演尼古拉斯的角色，並留言說：「我們全部面對同樣命運。」

似乎尼古拉斯與靚佬湯冇乜合作緣份，之前尼古拉斯亦為對方的另一新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Marverick）試鏡，最終成為最後三個候選者之一，但最終角色由男星Miles Teller獲得。今次二人再度合作唔成！

至於取代尼古拉斯的Esai在仔出世前已在荷里活打滾！他曾在多部電影包括《歌手正傳》（La Bamba）與劇集《紐約重案組》（N.Y. PD Blues）等演出過。絕對係經驗豐富的男星！

另方面，疫情除了令影片拍攝受阻之外，由英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新作《天能》（Tenet）亦好有可能押後上映！影片的第二輯預告片今日網上曝光，在預告中沒有列出上映日期，只列出將在戲院上映。原本影片於7月17日上映但由於紐約與洛杉磯戲院仲未開番，所以好大機會押後上映。