唔夠14日？陳瀅疑逃疫監偷見M Club成員

藝人陳瀅早前喺「520」呢個特別日子，同好姊妹賴慰玲、陳嘉寶、蔡思貝、何雁詩同埋吳嘉熙一齊過，但早前由加拿大返港嘅陳瀅，要進行家居隔離14日，有網友直指今次陳瀅「偷走」出關見面！

事源係5月7日由加拿大起程返港嘅陳瀅，翌日到港並喺博覽館接受深喉唾液檢測，之後就開始展開14日家居隔離，期間喺5月13日於社交網留言：「just a few more days！（仲有幾日咋）」似乎為隔離生活打打氣，所以理應今日（22日）先可以自由外出，所以唔少網友質疑未夠14日就已經同朋友見面，有違反隔離規條之嫌。

最近由加拿大探親回港的陳瀅在5月20日與好姐妹蔡思貝、陳嘉寶、賴慰玲，何雁詩、吳嘉熙等相約食飯，眾人也在網上放上合照「放閃」慶祝「520」。沒料今日陳瀅卻被指跟據ig「行蹤」疑違反未滿「14日強制隔離令」偷出街由飯聚變成「犯罪」。

陳瀅對於被指違反隔離令出街，她澄清指「14日隔離令」已早在「5月16日午夜」期滿，更提供政府發出的強制14日檢疫「刑滿」短訊，證明清白，她無奈說：「喺疫情下點會偷走出街，大家都明白疫情嘅嚴重性，每個人、包括我都會好認真處理，所以自己好確定夠14日先至『出關』。」