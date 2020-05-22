亮相劉在石節目　李孝利預告同Rain合作

李孝利與劉在石（左）及Rain將在《玩甚麼好呢？》中合作演出，令觀眾大感期待。

韓國41歲性感女歌手李孝利最近與結婚7年的音樂人老公李尚順簽約Esteem事務所，重新展開演藝活動，二人早前亮相國民MC劉在石的綜藝節目《玩甚麼好呢？》，節目亦預告李孝利將與最近憑舊歌《GANG》成為網民熱話的男歌手Rain合作演出。

李孝利今日透過社交網公開與Rain同台的合照，並寫道：「姐姐我教你洗衣舞好嗎？」、「不好，教我抓檔舞吧！」圖中見Rain正做出像洗衣服一樣的舞步，但李孝利就似乎更想學最近流行的《GANG》抓褲檔動作。而《玩甚麼好呢？》亦在社交網公開二人與劉在石錄影節目的花絮照，不少觀眾都對三人的合作大表期待。

另外，Rain與男團BLOCK B出身的男歌手Zico最近為Mnet新選秀節目《I-LAND》擔任評審兼導師，節目今日公開二人的訪問片段，人氣男團防彈少年團所屬的Big Hit事務所社長兼總製作人房時赫今次亦有份擔任節目的製作人，Rain指在21年前他面試時正是由房時赫擔任評審，所以今次能與對方合作感到十分新鮮和光榮。