男友偷食首現身！林雅詩激動爆喊　手臂驚現血痕

藝人林雅詩（Grace）日前被爆男友馬天樂疑出軌，嗒女助手兼育有一子，之後就一直「潛水」，事隔一個星期她為健康用品拍攝宣傳片首度現身，而身兼經理人一職的馬天樂未有在場，見Grace全程面無表情、非常憔悴，左手前臂纏有黑色壓力繃帶，更意外露出3條透明長膠布及紅色血痕，無論在影相、拎咪做訪問時都刻意遮手，行為相當可疑！

甫受訪問到現時心情如何？她淡言謂：「有嘢做係好啲嘅，但好難過、好辛苦，覺得自己有情緒，喺心目中發生咗件幾大嘅事，好嬲，畢竟都三年。」她再講因為一早已應承好友參與拍攝工作，故不想影響大家，要做個專業的藝人，不過就坦言真心未Ready開工。

問到現時跟馬天樂的關係？她無奈說：「唔知咩關係。（佢仲係你經理人？今日唔見佢。）依家自己接，分開先。（有聯絡？）一定有，工作上都要溝通，不過都係嗌霎，未接受到呢件事，自己心情、身體都出現狀況，仲未解決。」並自爆已三日冇食、冇瞓，心情極差，追問身體出現狀況是否因而入院？Grace停頓數秒後承認有入院：「係去睇醫生。（因為鬧交有肢體碰撞？）冇發生，唔關佢事。（但有人見到你哋喺醫院再嘈？）冇，但佢係有陪我去睇醫生。（因咩事睇醫生？）係我自己唔小心扭親。（呢個傷係點扭親？）係我發脾氣唔覺意撞到。（佢好緊張你整親？）都會。」

期間Grace再多次停頓及嘆氣，更數度爆喊，心情難以平伏，特別問到有否做傻事時，她明顯避談，低頭不語，再突然聲淚俱下：「佢哋好擔心我，明明姐（鄭明明）留言話同我祈禱，所有人都好擔心我，但依家我要處理好自己先，晚晚食安眠藥都瞓唔到！」她又自認情路坎坷：「前夫係咁，到呢個都係咁，嬲到想打自己！佢哋咁耐都發現唔到！（對愛情失去信心？）一定，依家暫時唔會諗感情。（對馬天樂死心？）我會好死心，我過唔到自己嗰關，佢有道歉，但我接受唔到。」

重提馬天樂偷食事，Grace激動再喊，多次呻自己好蠢，全因太信任對方：「佢同我解釋係同我嘈完交就搵助手傾訴，女人埋到嚟，男人點會唔鹹濕？佢承認把持唔住一次，但一次就有小朋友咁犀利？仲話嗰次之後冇聯絡，我真係唔信。（但依家話個小朋友唔係佢？）我有問佢有冇驗DNA，佢話乜都冇，所以成件事都好𢱑爆頭，我只係知道呢刻個女助手仲係好鍾意佢，但佢又祝我幸福快樂。」會否抽身了結三角關係？她哭說：「我諗咁樣係咪啱啲？成全佢一家人，我知道佢哋仲有一齊，依家大家都唔開心，我用工作麻醉自己。」