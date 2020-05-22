囡囡唔難湊！梁詠琪最頭痛今晚食乜餸

歌手梁詠琪（Gigi）到電台宣傳新碟，以說書人為概念，當中亦有6個床邊故事。她透露今日線上推出新碟，而實體碟就預購中，反應理想，限量幾千隻，6月初會推出，而新碟包裝成紙藝書，她透露今次是不計成本製作，希望歌迷可以有個回憶，就算銷量好都不會加印，因不想對已買的歌迷不公平。講到受疫情影響，她笑言每日都要諗不同活動給囡囡玩，幸好囡囡易滿足：「畀張畫紙同畫筆佢可以玩到一個鐘，佢又試過畫櫃同浴簾，我覺得都OK嘅，有創意。」

她又大呻最煩不是要為囡囡諗娛樂活動，而是要諗一日三餐食乜：「idea就嚟乾塘，以前仲話間中可以出去食，但最近成日都喺屋企食，今晚食乜餸真係最難諗。（老公同囡囡奄唔奄尖？）好彩佢哋都易養，因為我哋食素，所以佢哋唔奄尖，慣咗清淡。」

她又笑言囡囡每晚臨瞓前，都會問明天會做甚麼：「佢會期待。（大壓力？）呢兩個星期好啲，可以行吓公園，不過疫情都可以令父母教小朋友幸福唔係必然。」她表示有意舉行網上音樂會，會與網上平台合作，計劃之後與粉絲聚會，但未有實際日期。提到有傳古天樂將與曾志偉開戲幫助業界，她覺得如果有得參與當然好，義務性質都會幫手，希望可以幫到同行。