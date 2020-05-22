後悔與謝賢離婚？甄珍：人不要對不起自己

兩屆亞洲影后甄珍日前接受內地節目《魯豫有約一日行》的訪問，大方暢談感情生活，當中包括跟謝賢、劉家昌的兩段婚姻失敗。她與謝賢在1974年結婚，婚姻維持了兩年，甄珍坦言謝賢是她第一個愛的男人，由細到大都聽從家人的話，首次擅作主張便是跟謝賢結婚，她說：「媽媽唯一一次沒有跟着我出外景，我就結婚了，當時簽字還沒有人知道，直到婚姻註冊處要把名字公開，全世界都知道了，我媽要昏了！」

二人婚後分隔兩地，謝賢一直叫她回港定居，她說：「沒辦法，我跟人家簽了電影，不能不拍吧！他用激將法叫我去香港，我就沒辦法要離婚。」當時她回謝賢家收拾行李離開，但上機後便開始後悔，她坦言對謝賢的感情是百分百付出，續指謝賢後來有解釋其實三度飛台灣挽回，但她卻全然不知情。

她於1979年與劉家昌再婚兼育有一子劉子千，但於1987年向劉家昌提出離婚，結束8年情，直至2015年才公開分訊，她說：「演了30多年夫妻，連自己都忘了。」由於近年雙方隔空互罵，甄珍不願多提對方：「沒有再見面，見面也不會和氣，他傷了我們。」

節目中被問到如果人生可以重來，她會如何選擇？甄珍坦言：「我不會跟謝賢離婚，以往兩次結婚跟離婚都是做事大膽，人不要對不起自己。」